محليات

عسير.. القبض على شخص لترويجه نبات القات المخدر

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للاختصاص
دوريات الأفواج الأمنية
دوريات الأفواج الأمنية

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن؛ لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

عسير
دوريات الأفواج الأمنية
نبات القات المخدر

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