صفقات مميزة للشاهين.. مزاد نادي الصقور يُحقِّق أكثر من نصف مليون ريال في ليلته السابعة

بلغ إجمالي مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي 2024 في الليلة السابعة (535) ألف ريال، حيث تم المزاد على 4 صقور من نوع "شاهين" العمر "فرخ".
وتفصيلاً، تم بيع الصقر الأول طرح الدبدبة بمبلغ (74) ألف ريال، حيث يبلغ عرضه 15 إنشاً، وطوله 15 إنشاً، ووزنه 880 جراماً، وتم بيع الصقر الثاني طرح الدبدبة بمبلغ 140 ألف ريال، يبلغ عرضه 15 وربع إنشاً، وطوله 15 وربع إنشاً، ووزنه 1000 جراماً.
أما الصقر الثالث طرح غرب حفر الباطن فتم بيعه بمبلغ 221 ألف ريال؛ وهو أعلى قيمة في مزاد الليلة السابعة، ويبلغ عرضه 15 ونصف إنشاً، وطوله 15 وربع إنشاً، ووزنه 1030 جراماً، والصقر الرابع طرح تبوك تم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال، ويبلغ عرضه 15 إنشاً، وطوله 15 إنشاً، ووزنه 982 جراماً.
يُشار إلى أن أعلى صفقة سُجّلت في مزاد نادي الصقور السعودي في موسمه الحالي 2024 م، كانت في الليلة السادسة بمبلغ 400 ألف ريال لصقر "شاهين فرخ" طرح الدبدبة بحفر الباطن.