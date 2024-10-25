صفقات مميزة للشاهين.. مزاد نادي الصقور يُحقِّق أكثر من نصف مليون ريال في ليلته السابعة

أما الصقر الثالث طرح غرب حفر الباطن فتم بيعه بمبلغ 221 ألف ريال؛ وهو أعلى قيمة في مزاد الليلة السابعة، ويبلغ عرضه 15 ونصف إنشاً، وطوله 15 وربع إنشاً، ووزنه 1030 جراماً، والصقر الرابع طرح تبوك تم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال، ويبلغ عرضه 15 إنشاً، وطوله 15 إنشاً، ووزنه 982 جراماً.