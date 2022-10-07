بعد موافقة مجلس الوزراء.. كل ما تريد معرفته عن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

وحدد النظام غراماتٍ تخص المخالفات المرتكبة في آلية تفعيله، منها فرض غرامة 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة مخالفة للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط، وغرامة 1000 ريال عن كل كاميرا وعن كل جهاز من أجهزة الكاميرات الأمنية لم يُرَكَّب وفق وثيقة الشروط، وغرامة 1000 ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة 2 من المادة السادسة للنظام، وغرامة قدرها 5.000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات حسب المدة المنصوصة في وثيقة الشروط، وغرامة 10.000 ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة 1 من المادة السادسة من النظام، وغرامة 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.