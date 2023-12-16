رئيس منظمة "الواهو": للمملكة خبرات كبيرة في إنتاج أفضل الخيول العربية الأصيلة

وقارن بوند بين اهتمام السعودية بإنتاج الخيول اليوم والأمس، وقال "خلال السنوات الثماني الأخيرة، جئت إلى السعودية مرات عدة، وأستطيع التأكيد على أن درجة الاهتمام بقطاع الخيول يزداد يوماً بعد آخر، ويتخذ أشكالاً عدة، تدل على قيمة الخيل العربية في حياة الشعب السعودي، ومن خلال زيارتي المبكرة، توقعت أن السعودية ستكون منتجة للخيل العربية على مستوى عالمي، وصدقت توقعاتي اليوم، إذ نرى النتيجة أمامنا، في صورة إنتاج خيل مميز، فضلاً عن جودة في الإنتاج، خصوصاً في السنوات الأربع الأخيرة، هذا الاهتمام لم يتوقف عن حد معين، وإنما يشهد نمواً وازدياداً بشكل كبير لإنتاج الخيل العربية الأصيلة.