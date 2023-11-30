شركة سابا الطبية تفتتح مقرها الإداري الجديد في جدة تماشياً مع خطتها التوسعية

الجدير بالذكر أن عيادات سابا التابعة لشركة سابا الطبية تحظى بثقة عالية من مراجعيها، حيث حققت معدل رضا يتجاوز 92% في استطلاعات الرأي المستمرة. وتضم العيادات أكثر من 116 طبيبًا مؤهلًا في مختلف التخصصات الطبية، وتستقبل أكثر من 400 ألف مراجع سنويًا من خلال 5 أفرع في جدة في أحياء الصفا والبوادي والسليمانية والمروة وأم السلم.