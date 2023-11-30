شركة سابا الطبية تفتتح مقرها الإداري الجديد في جدة تماشياً مع خطتها التوسعية
احتفلت شركة سابا الطبية بافتتاح مقرها الإداري الجديد بجدة؛ وذلك في إطار خططها التوسعية واستراتيجيتها الرائدة لترسيخ حضورها على مستوى السوق المحلي في قطاع الرعاية الصحية.
وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور سمير عبدالوهاب بحراوي رئيس مجلس إدارة شركة سابا الطبية في كلمته قائلاً :
"إن هذه الخطوة تمثل انطلاقة نحو آفاق جديدة في رحلتنا التي تمتد على مدار 40 عاماً في إطار رؤيتنا واستراتيجيتنا التوسعية والرامية إلى تعزيز قدراتنا في تقديم خدمات طبية موثوقة و مريحة لكل أفراد الأسرة" .
و أضاف " لأننا نؤمن في سابا أن رضا الموظفين و سعادتهم هو المفتاح لتقديم رعاية صحية أفضل لمراجعينا لذلك نحرص على توفير بيئة عمل مناسبة تدعم راحة الموظفين وتطورهم المهني."
وحضر فعاليات افتتاح المقر الجديد، أعضاء مجلس الإدارة الأستاذة دانا خالد الجفالي والأستاذ غسان أحمد العامودي والدكتور سعد باهر البدوي والأستاذ محمد سمير بحراوي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الموظفين والمسؤولين بالشركة.
الجدير بالذكر أن عيادات سابا التابعة لشركة سابا الطبية تحظى بثقة عالية من مراجعيها، حيث حققت معدل رضا يتجاوز 92% في استطلاعات الرأي المستمرة. وتضم العيادات أكثر من 116 طبيبًا مؤهلًا في مختلف التخصصات الطبية، وتستقبل أكثر من 400 ألف مراجع سنويًا من خلال 5 أفرع في جدة في أحياء الصفا والبوادي والسليمانية والمروة وأم السلم.
للتواصل مع عيادات سابا، بإمكانكم الاتصال على الرقم الموحد 920008470 أو زيارة موقعهم الالكتروني