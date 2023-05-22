"وطن بلا مخدرات".. حملة ومسابقة وطنية هذه أهدافها

مدفوعتَيْن بأخطار المخدرات، وأهمية الوعي بآثار تلك السموم على وعي وصحة الشباب والنشء، دشَّنت الوزارتان المسابقة الوطنية لـ"وطن بلا مخدرات"، التي تهدف إلى تفعيل أدوار الطلاب والطالبات من خلال إنتاج مواد إعلامية توعوية ضد المخدرات، يكون لها الأثر الإيجابي على أقرانهم، وذلك عبر 4 مسارات، هي: الفيديو واللوحة الفنية والمقال، إضافة إلى القصة القصيرة.