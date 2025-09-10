البنك العربي الوطني anb يستعرض حلول تقسيط الرسوم الدراسية وتمويل المشاريع التعليمية خلال مشاركته في معرض الاستثمار المدرسي العالمي

شارك البنك العربي الوطني anb وعلى مدى ثلاثة أيام في معرض الاستثمار المدرسي العالمي GSIE 2025، والذي احتضنت فعالياته الرياض خلال الفترة من 8- 10 سبتمبر 2025 تحت رعاية وزارة التعليم بمشاركة 35 جهة من دول مختلفة، لاستعراض أحدث الأنظمة والتقنيات التعليمية والحلول التمويلية الموجهة لدعم منظومة التعليم في المملكة.
وقام وكيل وزارة التعليم للاستثمار المهندس عبد الرحمن الهاجري، وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبد العزيز رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض بتكريم البنك تقديراً لشراكته ودعمه الفاعل للمعرض ومساهمته البناءة في إنجاح أعماله.
وأكد الأستاذ عثمان بدر نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في البنك العربي الوطني anb أن دعم البنك للمعرض والذي يعد الحدث التعليمي الأبرز في المملكة، يأتي انطلاقاً من حرص البنك على المساهمة في تنمية قطاع التعليم في المملكة، وتحفيز بيئته وجاذبيته باعتباره إحدى الركائز التنموية الأساسية لرؤية السعودية 2030، والتي تتطلع لبناء مجتمع معرفي تنافسي بمعايير عالمية.
واستعرض البنك وعبر جناحه في المعرض الذي حظي بإقبال لافت من قبل روّاده، حزمة واسعة من حلوله التمويلية والمصرفية المخصصة للطلاب وأولياء الأمور، والتي من أبرزها برنامج "قسطها على راحتك" والذي يتيح تقسيط الرسوم الدراسية بطريقة ميسرة من خلال بطاقات العربي الائتمانية حتى 12 شهر وبدون هامش ربح.
كما واستكشف المشاركون في المعرض والزوار باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي يقدّمها البنك العربي الوطني والموجهة لتسهيل الاستثمار بالمجال التعليمي، وبناء الشراكات المصرفية مع المؤسسات التعليمية والمدارس والأكاديميات والمستثمرين المعنيين بفرص قطاع التعليم، والمطورين العقاريين المتخصصين في تشييد البنى التحتية للمدارس وتطوير الحرم الجامعي، وشركات تقديم الأغذية وتقنيات التعليم، وعلى النحو الذي يدعم البيئة التعليمية والاستثمارية في المملكة، ويرفع جودتها وكفاءة مخرجاتها.