البنك العربي الوطني anb يستعرض حلول تقسيط الرسوم الدراسية وتمويل المشاريع التعليمية خلال مشاركته في معرض الاستثمار المدرسي العالمي

كما واستكشف المشاركون في المعرض والزوار باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي يقدّمها البنك العربي الوطني والموجهة لتسهيل الاستثمار بالمجال التعليمي، وبناء الشراكات المصرفية مع المؤسسات التعليمية والمدارس والأكاديميات والمستثمرين المعنيين بفرص قطاع التعليم، والمطورين العقاريين المتخصصين في تشييد البنى التحتية للمدارس وتطوير الحرم الجامعي، وشركات تقديم الأغذية وتقنيات التعليم، وعلى النحو الذي يدعم البيئة التعليمية والاستثمارية في المملكة، ويرفع جودتها وكفاءة مخرجاتها.