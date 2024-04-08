كيف تحتفل الشعوب الإسلامية بقدوم عيد الفطر المبارك.. شاهد غرائب العادات والتقاليد

ومن أغرب العادات وأشهرها في المغرب وتونس والجزائر عادة «حق الملح والتكبيرة»؛ للإعلان عن الاحتفالات بعيد الفطر. وتبدأ الاستعدادات لاستقبال العيد بأشكال الفرحة من خلال إعداد الحلويات. وتلك العادة هي عبارة عن عادة لإسعاد الزوجة، واعتراف بجميلها من الزوج صباح يوم عيد الفطر، وتكون «هدية يقدمها، وتختلف بين الحناء أو قطعة ذهبية، وتوضع في كأس القهوة أو قطعة قماش».