كيف تحتفل الشعوب الإسلامية بقدوم عيد الفطر المبارك.. شاهد غرائب العادات والتقاليد

تتنوع احتفالات عيد الفطر المبارك من دولة لأخرى، ويجمع بينها تمسُّك المسلمين بالعادات والتقاليد الشهيرة المُعبِّرة عن مظاهر احتفالهم بالطرق التي توارثتها الأجيال، وذلك بعد صيامهم شهر رمضان، وإتمامهم فريضة الصيام.
ويحتفل المسلمون عادة بالكعك والعيدية وحق الملح والمصارعة الحرة وزيارة المقابر.. ونستعرض فيما يأتي العادات الأشهر والأغرب حول العالم احتفالاً بعيد الفطر، وفقًا لما نُشر في «سكاي نيوز».
من أغرب العادات التي يحتفل بها شعب دولة جزر القمر بعيد الفطر هي إقامة مسابقات مصارعة حرة ومسابقات رياضية في سباق الجري. ووسط الاحتفالات تشتد بينهم المنافسة للفوز بكأس البطولة وهدايا وخيرات العيد. ومن المعروف أن خلال أيام العيد تكثر حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، وتكون إجازة رسمية لتبادل الزيارات.
ومن أغرب العادات وأشهرها في المغرب وتونس والجزائر عادة «حق الملح والتكبيرة»؛ للإعلان عن الاحتفالات بعيد الفطر. وتبدأ الاستعدادات لاستقبال العيد بأشكال الفرحة من خلال إعداد الحلويات. وتلك العادة هي عبارة عن عادة لإسعاد الزوجة، واعتراف بجميلها من الزوج صباح يوم عيد الفطر، وتكون «هدية يقدمها، وتختلف بين الحناء أو قطعة ذهبية، وتوضع في كأس القهوة أو قطعة قماش».
ومن أهم المأكولات في عيد الفطر بالمغرب: مغربية الحلوى والمعسيلات والفطائر وكعب الغزال والبريوات.. ويحرص المغاربة، رجالاً ونساء، على ارتداء الزي المغربي التقليدي المتمثل في الجلابة والجبادور والكندورة.
ويأتي المنسف الأردني والعيدية من أشهر مراسم الاحتفال بعيد الفطر في الأردن. وتُعطَى العيدية للأطفال والنساء تعبيرًا عن المحبة، ولإدخال الفرح والسرور عليهم. ويكون الإقبال كبيرًا على أشهر الأطباق الأردنية، وهو «المنسف»، الطبق الرئيسي لدى الأردنيين، وتجتمع العائلة على الغداء لتناوله، إضافة إلى الكحك أو المعمول والقهوة بنكهة الحبهان.
ويحتفل سكان شمال إفريقيا بعيد الفطر بإعلان المسحراتي بدء أيام العيد بالطبلة والأناشيد والأدعية، وبعد انتهاء صلاة العيد يذهبون لزيارة المقابر أول أيام العيد، وبعدها الاحتفال بالحلويات، مثل حلوى: المشكلة والمحكوكة والرخايمية.