"أمير الشرقية": المملكة تشهد حراكاً تنموياً غير مسبوق يتطلب همة الشباب للحفاظ على المكتسبات

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء؛ أن غرفة الشرقية في إطار رؤيتها بأن تكون الخيار الأفضل في توطين فرص العمل لدى قطاع الأعمال، قامت بتنظيم النسخة التاسعة من معرض وظائف الذي حظي بالرعاية الكريمة من أمير الشرقية، مشيراً إلى نجاح الغرفة في زيادة عدد الشركات والجهات المشاركة بالمعرض والذي بلغ عددها 167 شركة قامت بعرض أكثر من 8000 فرصة عمل، حيث حقق المعرض نجاحاً كبيراً والدليل على ذلك توافد أكثر من 30 ألفاً من الشباب والشابات لزيارته والتعرف على الفرص المتاحة من الشركات المشاركة.