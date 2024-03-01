قوة عالمية.. "5 فوائد يحققها التكامل الصناعي لدول مجلس التعاون" يبرزها "الشمري"

يعدّ التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي خياراً أمثل لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية، ذلك نظراً للإيجابيات التي يتمتع بها هذا التكامل من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ورؤوس الأموال، وأنه يتيح فرصًا جديدة للعمل بجانب استفادة المنتجين من المزايا النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول.