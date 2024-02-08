إبرام اتفاقية بين بنك المنشآت الصغيرة و"معادن" لتعزيز خيارات التمويل للشركات المحلية

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة علاقة استراتيجية بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة و"معادن"، حيث سيتم تعزيز الوعي ونقل المعرفة بخدمات وحلول التمويل المتاحة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم دعم هذه المذكرة من خلال سلسلة من الفعاليات وورش العمل والعروض، وتبادل المعرفة والبيانات وأفضل الممارسات لتعزيز نمو نظام الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل.