استراتيجيات مبتكرة في تصفية التركات بالتراضي.. "الرشيد" وتجربة نجاح فريدة من نوعها بالتسويق العقاري

وعزز "الرشيد" حضوره في السوق العقاري من خلال علاقاته الوثيقة بالعديد من رجال الأعمال والتجار والمستثمرين في القطاع العقاري وهذه الميزة التي امتاز بها جعلته واحدًا من كبار المسوقين العقاريين، كما أنه ومن خلال شركة إتقان العقارية أظهر قوته التسويقية من خلال نجاحه في إتمام العديد من الصفقات العقارية الضخمة مثل أرض الغدير ومخطط القدس وأرض السيار والرياض غاليري وغيرها، ومن أبرز التركات التي نجح بالمشاركة في تصفيتها عبر 18 مزادًا كانت تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي التي ضمت 85 عقارًا تضمنت مخططات وعقارات سكنية وتجارية ومكتبية. والتي لا يزال البيع فيها قائمًا.