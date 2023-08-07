بعد إصابته الخطيرة إثر حادث.. جراحة عاجلة لإنقاذ قدم طفل من البتر في جدة

وأشارت إلى أنه تم نقل الطفل إلى غرفة العمليات بشكل عاجل، حيث نجح خلالها الفريق الطبي المكون من أطباء العظام والتخدير والتجميل من السيطرة على النزيف وترميم العظم وتم المحافظة على قدمه من البتر وإعادتها للشكل الطبيعي قبل الحادث، يتمتع الطفل الآن بحالة صحية جيدة، ويتلقى العلاج اللازم حتى موعد خروجه من المستشفى.