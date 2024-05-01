مصحوبة بزخات من البَرَد.. "الأرصاد": أمطارٌ غزيرة على 7 مناطق وضبابٌ في تبوك

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط الجنوبي؛ تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين؛ يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة الممطرة.