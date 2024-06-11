بالصور.. ضبط 68 كجم من اللحوم الفاسدة بحوزة وافد قبل توزيعها على المطاعم بالطائف

وتمكن مراقبو بلدية السيل الصغير شمالي الطائف اليوم، بمشاركة الجهات المختصة، من ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي مجهولة المصدر، تُقدر بـ 68 كجم، كانت في طريقها للتوزيع على المطاعم، منقولة عبر مركبة من نوع "دينا" يقودها وافد، وتم إتلافها بسبب سوء نقلها وتخزينها، حيث الروائح الكريهة التي كانت تنبعث منها.