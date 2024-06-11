بالصور.. ضبط 68 كجم من اللحوم الفاسدة بحوزة وافد قبل توزيعها على المطاعم بالطائف

فرضت أمانة محافظة الطائف، بالتعاون مع الجهات المختصة رقابتها الكاملة على طريق السيل المؤدي للمشاعر المقدسة، وفق خطة رقابية محكمة ضمن أعمال موسم الحج لهذا العام على المطاعم والمطابخ، وكذلك منع تهريب اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر ونقلها، والتي تمت بإشراف ومتابعة من الأمين المهندس عبدالله بن خميس الزايدي.
وتمكن مراقبو بلدية السيل الصغير شمالي الطائف اليوم، بمشاركة الجهات المختصة، من ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي مجهولة المصدر، تُقدر بـ 68 كجم، كانت في طريقها للتوزيع على المطاعم، منقولة عبر مركبة من نوع "دينا" يقودها وافد، وتم إتلافها بسبب سوء نقلها وتخزينها، حيث الروائح الكريهة التي كانت تنبعث منها.
وأكدت "أمانة الطائف" أن هناك فِرقاً رقابية تفتيشية على جميع مداخل المدينة لمتابعة السيارات القادمة والشاحنات، خصوصًا خلال موسم الحج، ومنع تهريب ونقل تلك اللحوم الفاسدة، متوعدةً بأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق كل من يمارس مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على صحة المستهلك.