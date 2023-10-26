"القصبي" يجتمع بوزراء ومسؤولين أوروبيين على هامش "مستقبل الاستثمار"

اجتمع وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثالث بالرياض, مع وزراء ومسؤولين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري.
وشملت لقاءاته كلاً من: دولة رئيس وزراء كندا السابق ستيفن هاربر، ووزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل، ووزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندي فيلّه تافيو، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو.
كما عُقد لقاء ثنائي لنائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري والرئيس التنفيذي لـ"Business Finland" نينا كوبولا.
وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون والشراكة التجارية، واستعراض الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية والتقنيات المتطورة، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار.
يأتي ذلك ضمن فعاليات النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) تحت عنوان "البوصلة الجديدة" والذي شهد مشاركة عدد كبير من صناع القرار والقادة الدوليين وجرى خلاله تسليط الضوء على التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمار والمناخ.