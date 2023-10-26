"القصبي" يجتمع بوزراء ومسؤولين أوروبيين على هامش "مستقبل الاستثمار"

يأتي ذلك ضمن فعاليات النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) تحت عنوان "البوصلة الجديدة" والذي شهد مشاركة عدد كبير من صناع القرار والقادة الدوليين وجرى خلاله تسليط الضوء على التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمار والمناخ.