أمين منطقة الرياض يرعى المؤتمر الدولي للجمعية العربية للحوسبة في العمارة والفن والتصميم بجامعة الفيصل

رعى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر للجمعية العربية للحوسبة في العمارة والفن والتصميم (ASCAAD 2025)، الذي استضافته جامعة الفيصل بالرياض، بحضور معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتنمية، وصاحب السمو الأمير منصور بن سعد بن فرحان آل سعود، مساعد الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمصممين من مختلف أنحاء العالم.