نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس البرازيل

عقب ذلك حضر وزير الخارجية، مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي في القصر الرئاسي، حيث تقدم الأمير فيصل بن فرحان بالسلام على فخامته، ونقل تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة تنصيب فخامته رئيسًا لجمهورية البرازيل الاتحادية، ولحكومة وشعب البرازيل الصديق المزيد من التقدم والنماء والازدهار.