"إثراء" يعلن تأهل 3 فرق عبر "فورمولا1" للمسابقة الدولية بسنغافورة

كما أُعلن خلال الحفل الختامي، مساء يوم الجمعة، في القاعة الكبرى بمركز "إثراء"، عن الاستعدادات للبطولة الدولية وكيفية تهيئة الطلبة لها، بما يتواكب مع معايير "الفورمولا 1" العالمية التي ستتنافس بها أكثر من 55 دولة حول العالم.