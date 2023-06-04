"إثراء" يعلن تأهل 3 فرق عبر "فورمولا1" للمسابقة الدولية بسنغافورة

تمكّنت 3 فرق مشاركة في برنامج "فورمولا 1" في المدارس، والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، من التأهل للمسابقة الدولية المقرر انطلاقها في سنغافورة.
جاء التأهل بعد جولات عدة من المنافسة المحلية على مستوى المملكة، بمشاركة 200 طالب من 50 مدرسة قادمين من خمس مدن سعودية.
كما أُعلن خلال الحفل الختامي، مساء يوم الجمعة، في القاعة الكبرى بمركز "إثراء"، عن الاستعدادات للبطولة الدولية وكيفية تهيئة الطلبة لها، بما يتواكب مع معايير "الفورمولا 1" العالمية التي ستتنافس بها أكثر من 55 دولة حول العالم.
وأكد مدير المركز عبدالله الراشد، دور "إثراء" في دعم المواهب الوطنية ومشاركتهم في المحافل الدولية، من خلال دعم الطلاب الشغوفين بالتصميم الهندسي بهدف النهوض بهم أكاديميًا وتقنيًا.
ووجه خلال كلمته بالحفل، حديثه للطلبة بأن جميع من شاركوا في هذه المنافسات فائزين، إذ يحركهم شغف الإبداع، وطاقة الانتماء وحب الوطن، الذي منحهم فرصة المشاركة باسمه، لرفع رايته خفاقة في المحافل العالمية.
وأوضح "الراشد" المراحل التي شهدها برنامج "الفورمولا1" في المدارس، قائلًا: "نعوّل الكثير على أبناء وبنات المملكة في مواصلة التميّز، من تصميم وتصنيع وتسويق وقيادة السيارات من حلبة إثراء، إلى قيادة مستقبل الشغف والإبداع في المملكة والعالم".
فيما قال مؤسس ورئيس "فورمولا1" في المدارس أندرو دينفورد: إن "ما أحرزه الطلبة بعد الانتهاء من تدريبهم ينّم عن القدرات والإمكانات المقدمة إليهم؛ حيث تابعنا كل التفاصيل لبحوثهم وتصاميمهم ومراحل الدقة في العمل وفقًا لأسس "الفورمولا1" في المدارس عالميًا، إذ يمنح المشاركون فرصة التأهل إلى التصفيات العالمية في سنغافورة.
وأكد أن ما قدمه الطلبة السعوديون مدهش ومتقن سواءً في الأدوات والمعامل والمختبرات التي تم تجهيزها لتدريب الطلبة، وصولًا إلى لحظة إعلان النتائج والتأهب للمرحلة المقبلة".
ومع بدء العد التنازلي للحفل وبحضور الطلبة وذويهم، أعلن "إثراء" أسماء الفرق الثلاث التي ستغادر أراضي المملكة في سبتمبر 2023، رافعين راية الفوز محليًا لترفرف دوليًا.
إذ حصد فريق "شاهين" من مدينة الظهران، المركز الأول، ويليه فريق "أوركس". ويأتي في المركز الثالث فريق "عبية".
ووسط الفرحة التي غمرت كل المشاركين، تجوّل العديد من كبار الزوّار داخل أروقة القاعة الكبرى في "إثراء" للتعرف على مشاركات الطلبة، وما أحرزه البرنامج من تقدم علمي لافت وشغف واعد يسهم في تغذية منابت الإبداع ويعزز مسارات الإبتكار.
وعلى هامش الحفل الختامي، استضاف البرنامج سائق سيارات سباق لُقّب بـ"البوصلة البشرية"، ومن أبرز الأسماء العربية في بطولة الشرق الأوسط للراليات مبارك الهاجري، الذي كشف كيفية إحراز البطولات، وما يشهده الجيل الحالي من تقدم ملحوظ في المشاركة بأنواع الرياضات.
ونوه "الهاجري" في معرض حديثه إلى الفرصة الثرية التي قدمها مركز "إثراء" للطلبة ليكونوا أبطالًا عالميين قادرين على غمار التحدي، مشيرًا إلى أن مطبخ الصناعة للفورمولا 1، سيكون في المملكة العربية السعودية.
وتابع قائلاً: الجيل يبدو جاهزًا ومتأهبًا في ظل توفّر بيئة مواكبة للمستجدات لأنواع تلك الرياضات، سواءً في تصميم أدواتها أو ممارستها كرياضة، ومع رؤية 2030 سيكون الفائز في "الفورمولا 1" العالمية سعوديًا، عطفًا على الجهود والإنجازات القادرة على ربط القدرات بالمستقبل.
وشاركت سائقة سباقات السيارات والدراجات النارية دانة عقيل، في جلسة حوارية أظهرت خلالها تجربة السباقات المختلفة والتحديات التي تحيط بها للوصول إلى الهدف، وفق منهجيات معينة وعوامل تساعد على التطور والنمو، منوهةً في الوقت ذاته إلى الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، إلى جانب فعاليات صاحبت البرنامج على مدى أربعة أيام.