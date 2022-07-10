"هندي": بدر "ذي الحجة" الأكبر خلال العام

يشهد سكان الأرض يوم 14 ذي الحجة اكتمال أكبر بدر خلال العام؛ وذلك لتصادف اكتماله مع وجود القمر في أقرب نقطة للأرض.
أوضح ذلك لـ"سبق" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، وقال: "يكتمل القمر بدرًا كاملاً الساعة الـ9:37 م بتوقيت السعودية؛ وذلك يعني قطع القمر نصف دورة حول الأرض، وبسبب وجوده في نقطة الحضيض (أقرب مسافة عن الأرض)؛ فيكون على مسافة 357418 كلم" .
وأضاف: "سيظهر القمر أكبر من المعتاد بنحو 16%، ويكون أكثر سطوعًا بنسبة 6%، ويستطيع المتمرس في رصد القمر ملاحظة الفرق في الحجم والسطوع. ومن آثار اقتراب القمر زيادة في ظاهرتَيْ المد والجزر بنسبة ضئيلة".