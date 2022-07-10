"هندي": بدر "ذي الحجة" الأكبر خلال العام

أوضح ذلك لـ"سبق" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، وقال: "يكتمل القمر بدرًا كاملاً الساعة الـ9:37 م بتوقيت السعودية؛ وذلك يعني قطع القمر نصف دورة حول الأرض، وبسبب وجوده في نقطة الحضيض (أقرب مسافة عن الأرض)؛ فيكون على مسافة 357418 كلم" .