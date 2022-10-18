"فتاة المزاحمية" آخرهم.. "اختفاء الأطفال والعثور عليهم".. قصص تسعد وتفطر القلوب!

الشفرة الوردية

وفي عام 2019، هزّت واقعة اختفاء طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والطفل في مدينة بريدة، أركان المجتمع، فيما أصدرت الشرطة بياناً عاجلاً، تعلق فيه على ما ورد من أنباءٍ حول الواقعة وتفعيل الشفرة الوردية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، إن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى"، وأوضح أنه تم التوصل إلى المتهمة في جريمة اختطاف الطفل، واتضح أنها "مواطنة في العقد الرابع من العمر".