إمام المسجد النبوي: لا أنفع للعبد من الاستسلام لله والتضرع إليه وحسن الظن به وتجديد التوبة

وقال: "اعلموا أنه لا أنفع للعبد من أمور أربعة الاستسلام لله والتضرع إليه، وحسن الظن ،وتجديد التوبة إليه، ولو عدت إلى الذنب في اليوم سبعين مرة، ففي الاستسلام له الراحة من التدبير معه عاجلاً، والظفر بالمنة العظمى آجلاً، والسلامة من الشرك بالمنازعة، ومن أين لك أن تنازعه فيما لا تملكه معه، وألق نفسك في مملكته فإنك قليل في كثيرها وصغير في كبرها يدبرك كما يدبرها، فلا تخرج عما هو لك من العبودية إلى ماليس لك من ادعاء وصف الربوبية، فإن التدبير والاختيار من كبائرالقلوب والأسرار وتجد ذلك في كتاب الله تعالى (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ).