المملكة تأسف لفشل مجلس الأمن في قبول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

وأكّدت الوزارة، أن إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تسهم في تكريس تعنُّت الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار انتهاكاته قواعد القانون الدولي دون رادعٍ، ولن يقرّب من السلام المنشود.