محليات

في قبضة الشرطة.. إيقاف متهمين في سرقة ماكينة برج اتصالات قبل بيعها لمحلات الخردة بعفيف

الجناة أحرقوها لتظهر للمشترين أنها "كومة حديد"
محافظة عفيف
محافظة عفيف
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

تمكّنت فرق البحث الجنائي بمحافظة عفيف من إيقاف عملية بيع ماكينة طاقة كهربائية مسروقة من أحد أبراج الاتصالات حول المحافظة على أحد محلات السكراب والخردة، وضبطت شخصين متهمين في دعواها وأحالتهما لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة معهما.

وكان اللصوص قد عمدوا لإحراق الماكينة الكهربائية التي تقدر قيمتها بقرابة "75" ألف ريال، وذلك بهدف إخفاء معالمها وبيعها لمحلات السكراب على أساس أنها تالفة وكومة حديد، وحتى لا تلفت الانتباه، ولكن باءت خطتهم بالفشل وتوقفت عملية البيع وتم على إثرها إيقاف المتهمين حسب النظام.

البحث الجنائي
محافظة عفيف
السكراب

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