في قبضة الشرطة.. إيقاف متهمين في سرقة ماكينة برج اتصالات قبل بيعها لمحلات الخردة بعفيف

وكان اللصوص قد عمدوا لإحراق الماكينة الكهربائية التي تقدر قيمتها بقرابة "75" ألف ريال، وذلك بهدف إخفاء معالمها وبيعها لمحلات السكراب على أساس أنها تالفة وكومة حديد، وحتى لا تلفت الانتباه، ولكن باءت خطتهم بالفشل وتوقفت عملية البيع وتم على إثرها إيقاف المتهمين حسب النظام.