منظمة التعاون الرقمي تدعو لتعزيز التعاون العالمي من أجل الازدهار الاقتصادي الرقمي في قمة المستقبل

وعلى هامش القمة، استضافت المنظمة فعالية بعنوان "تعزيز التعاون الرقمي العالمي من أجل الازدهار" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من عدة دول ومنظمات دولية. وناقشت الفعالية نماذج التعاون الرقمي المبتكرة والحلول القابلة للتنفيذ لدعم الازدهار الرقمي، وشملت كلمات لوزير خارجية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، ومستشار الرئيس في معهد الآسيان أكيكو ياماناكا، إلى جانب جلسات نقاشية بمشاركة ممثلين عن دول ومنظمات دولية وشركات تقنية.