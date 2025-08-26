"كفالة" يُحقق نموًا بنسبة 98% لمنتج قطاع الترفيه بتمويل تخطى 304 ملايين ريال

أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عن تسجيل منتج "قطاع الترفيه" نموًا لافتًا في أدائه خلال النصف الأول من عام 2025، في إطار دعم البرنامج المستمر لتمكين القطاعات الواعدة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه والجهات التمويلية.
وحقق المنتج ارتفاعًا في عدد المنشآت المستفيدة في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 78% بعدد 32 منشأة مقارنة بـ 18 منشأة في نفس الفترة من عام 2024، كما سجلت قيمة الكفالات نموًا بنسبة 91% لتصل إلى أكثر من 79 مليون ريال، فيما ارتفعت قيمة التمويل بنسبة 98% لتتجاوز 98 مليون ريال، مقارنة في نفس الفترة من عام 2024.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت المستفيدة من منتج قطاع الترفيه 94 منشأة، حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، بإجمالي تمويل تجاوز 304 ملايين ريال، وضمانات مالية بقيمة 225 مليون ريال، مما يُبرز فاعلية المنتج في دعم نمو القطاع، وتسهيل وصول المنشآت إلى الحلول التمويلية المناسبة.
ويواصل برنامج "كفالة" التزامه بدعم القطاعات الحيوية، من خلال تقديم الضمانات المالية التي تسهم في تقليل المخاطر التمويلية، وتوسيع نطاق التمويل، عبر شراكات فاعلة مع الجهات التمويلية، مدعومة بمنظومة تقنية ومعرفية متكاملة.
يأتي هذا التوجه ضمن جهود التكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت مظلة صندوق التنمية الوطني؛ لتوفير بيئة تمويلية محفزة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.