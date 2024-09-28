"عارضة جازان".. منع تريلات الأعلاف يرفع الأسعار 30%.. ومطالبات بتدخُّل الوزارة

اشتكى مربُّو ماشية في محافظة العارضة شرق منطقة جازان من ارتفاع أسعار الأعلاف، وصعودها بما يقرب من 30% خلال الفترة القليلة الماضية، لافتين في شكوى تلقتها "سبق" إلى أنها قفزت من 18 ريالاً إلى 25 و24 ريالاً.
وأوضحوا أن الأسباب تعود إلى قيام فرع الزراعة بالمحافظة بمنع أصحاب التريلات من التوقف في السوق يومَي الأربعاء والخميس (موعد السوق الشعبي)؛ ما أدى إلى حدوث حالة من الاحتكار من قِبل أصحاب المحال؛ ومن ثم حدوث الارتفاع غير المبرر في العارضة فقط، بينما في المحافظات الأخرى، ومنها أبو عريش وأحد المسارحة، لا تزال الأسعار كما هي دون أي تغيير.
وأشاروا إلى أن أصحاب الناقلات "التريلات" كانوا يحضرون في أسواق المنطقة بشكل أسبوعي تزامنًا مع مواعيد الأسواق الشعبية في العارضة يوم الخميس، وفي أبو عريش يوم الأربعاء، وفي أحد المسارحة يوم الأحد، وصبيا الثلاثاء.. وهكذا، ويقومون ببيع الأعلاف بأسعار تتراوح بين 16 و18 ريالاً كأعلى شيء، مبينين أنهم فوجئوا بمنعهم من التوقف في سوق العارضة؛ ما دفع أصحاب المحال والمخازن إلى احتكار السوق، ورفع الأسعار إلى أن وصلت إلى 25 ريالاً بسبب الطلب الكبير.
وقالوا إنهم حاليًا يتوجهون إلى محافظتَي أبو عريش وأحد المسارحة لشراء الأعلاف بأسعار رخيصة ومعقولة من أصحاب التريلات الذين مُنعوا من سوق العارضة بقرار وصفوه بالارتجالي وغير الموفق، وسيؤدي -بحسب ما ذكروا- إلى حدوث أزمة أعلاف بالمحافظة.
ولفتوا إلى أن أصحاب التريلات صنعوا توازنًا في السوق بالرغم من أن حضورهم إلى المحافظة في يومَين فقط (الأربعاء والخميس)، وهو يعتبر أمرًا جيدًا لصغار مُربي الماشية، موضحين أن استمرار المنع سينعكس سلبًا على سوق المواشي في المحافظة؛ وسيؤدي لرفع الأسعار بسبب الخسائر التي يتكبدها المربون.
وبيَّن مصدر من فرع الزراعة بمحافظة العارضة لـ"سبق"، في رد على سؤال حول أسباب المنع، أنه جاء نتيجة لتقدم عدد من مُلاك المواشي بشكاوى بسبب تلف الأعلاف في التريلات نتيجة الأمطار التي تسببت في إلحاق أضرار بمواشيهم -على حد قوله- نافيًا أن تكون الأسعار مرتفعة.. فيما فند مُربو ماشية تلك الادعاءات موضحين أن الأمطار شهدتها كل المنطقة فلماذا المنع فقط في العارضة، وبقرار من الفرع نفسه؟
وطالبوا وزارة الزراعة بالتدخل العاجل، والتوجيه بإلغاء قرار منع التريلات من البيع في محافظة "العارضة" يومَي الأربعاء والخميس.