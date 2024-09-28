"عارضة جازان".. منع تريلات الأعلاف يرفع الأسعار 30%.. ومطالبات بتدخُّل الوزارة

وأشاروا إلى أن أصحاب الناقلات "التريلات" كانوا يحضرون في أسواق المنطقة بشكل أسبوعي تزامنًا مع مواعيد الأسواق الشعبية في العارضة يوم الخميس، وفي أبو عريش يوم الأربعاء، وفي أحد المسارحة يوم الأحد، وصبيا الثلاثاء.. وهكذا، ويقومون ببيع الأعلاف بأسعار تتراوح بين 16 و18 ريالاً كأعلى شيء، مبينين أنهم فوجئوا بمنعهم من التوقف في سوق العارضة؛ ما دفع أصحاب المحال والمخازن إلى احتكار السوق، ورفع الأسعار إلى أن وصلت إلى 25 ريالاً بسبب الطلب الكبير.