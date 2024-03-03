الرياض.. "الفضلي" يرأس الاجتماع العاشر لـ"مائي"

يُذكر أن مركز "مائي" يتولى مهام عديدة منها رفع كفاءة موارد المياه وعمليات إنتاجها ونقلها وتوزيعها، وترشيد استخدامها في الأغراض الحضرية والصناعية والزراعية عبر توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، والنهوض بحلول مستدامة؛ سعيًا إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة المائية.