الرياض.. "الفضلي" يرأس الاجتماع العاشر لـ"مائي"

عقد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي" اليوم، اجتماعه العاشر لمجلس الإدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور أعضاء المجلس؛ وذلك بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
واستعرض الرئيس التنفيذي للمركز أمين المجلس المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال، إضافة إلى التقارير الدورية ومنجزات المركز، واتخذ المجلسُ حيال ما تمت مناقشته التوصياتِ اللازمة.
يُذكر أن مركز "مائي" يتولى مهام عديدة منها رفع كفاءة موارد المياه وعمليات إنتاجها ونقلها وتوزيعها، وترشيد استخدامها في الأغراض الحضرية والصناعية والزراعية عبر توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، والنهوض بحلول مستدامة؛ سعيًا إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة المائية.