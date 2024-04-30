توقعاتٌ باشتداد تأثير الحالة الماطرة على العاصمة الليلة.. أمطارٌ وصواعقُ وبَرَد

أكّدت توقعات الطقس احتمالية امتداد الأمطار الرعدية بشكل أكبر خلال الساعات المقبلة نحو العاصمة الرياض، وتحديداً ليل اليوم الثلاثاء وفجر وصباح يوم غد الأربعاء.
ووفق "طقس العرب" تشير مخرجات الخرائط الجوية، إلى اشتداد تأثير الحالة الماطرة على أجزاءٍ عدة من المملكة بما فيها العاصمة الرياض، ويتوقع هذه الليلة أن تهطل أمطارٌ متفاوتة الغزارة على العاصمة تكون مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البرد أحياناً.
ودعت الهيئات المختصّة، إلى الانتباه من مخاطر تشكُّل السيول في الأودية والشعاب والمناطق المُنخفضة ومناطق تجمُّع المياه المُعتادة، وتثبيت المقتنيات الخارجية بسبب خطورة الرياح الهابطة القوية التي تأتي بشكلٍ مؤقتٍ، والانتباه من شدة العواصف الرعدية في بعض المناطق، وكثافة التساقطات البَرَدية في بعض المناطق والتي تكون بأحجامٍ كبيرة أحياناً، مع ضرورة الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية ورُبما انعدامها في بعض المناطق نتيجة العواصف الغبارية والرملية المؤقتة التي تأتي من نشاط الرياح المُرافق للسحب الرعديّة.