توقعاتٌ باشتداد تأثير الحالة الماطرة على العاصمة الليلة.. أمطارٌ وصواعقُ وبَرَد

ودعت الهيئات المختصّة، إلى الانتباه من مخاطر تشكُّل السيول في الأودية والشعاب والمناطق المُنخفضة ومناطق تجمُّع المياه المُعتادة، وتثبيت المقتنيات الخارجية بسبب خطورة الرياح الهابطة القوية التي تأتي بشكلٍ مؤقتٍ، والانتباه من شدة العواصف الرعدية في بعض المناطق، وكثافة التساقطات البَرَدية في بعض المناطق والتي تكون بأحجامٍ كبيرة أحياناً، مع ضرورة الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية ورُبما انعدامها في بعض المناطق نتيجة العواصف الغبارية والرملية المؤقتة التي تأتي من نشاط الرياح المُرافق للسحب الرعديّة.