اتحاد الغرف يُعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي- النيجيري

وعدّ رئيس مجلس الأعمال السعودي- النيجيري سلطان القحطاني، نيجيريا من أكبر القوى الاقتصادية في أفريقيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 477 مليار دولار في عام 2022، مبينًا أن تشكيل المجلس يأتي متوافقاً مع توجّه المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية والبحث عن فرص استثمارية وأسواق جديدة.