بعد أزمته الحرجة.. فهد المولد يكشف حقيقة الوسط الرياضي!

ولد فهد المولد في مدينة جدة، وعرف حب كرة القدم في سن مبكرة، إذ ظهرت مهارته الفنية لتؤهله للعب مباراته الأولى عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، مع فريقه الاتحاد ضد الرائد، لينطلق بعدها محققًا نجاحات متوالية داخل المستطيل الأخضر؛ حيث شارك محليًّا وقاريًّا مع نادي الاتحاد في العديد من المباريات التي سجل وصنع فيها عشرات الأهداف وعُرف بسرعته العالية وقدراته الفنية الكبيرة وامتلاكه لمسة مميزة أمام مرمى الخصوم.