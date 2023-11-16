شاهد من مكة.. أجواء ربيعية ترسم البهجة على الأهالي في المتنزهات

ووثّق عدد من الصور ابتهاجَ المواطنين والمقيمين بهذه الأجواء من خلال تنزههم في عدد من حدائق مكة المكرمة مثل: حديقة الحسينية، وحديقة العزيزية، وحديقة الفيحاء، وأكثر من 280 حديقة عامة، هيأتها أمانة العاصمة المقدسة بمساحات مختلفة، منتشرة في مختلف الأحياء، وهي مجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها، وتضم عددًا كبيرًا من ألعاب الأطفال المختلفة.