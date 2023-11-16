شاهد من مكة.. أجواء ربيعية ترسم البهجة على الأهالي في المتنزهات

رصدت الكاميرا، اليوم، الأجواء الربيعية في مكة المكرمة، التي تتزامن مع انخفاض درجات الحرارة؛ حيث رسمت البهجة والسرور على أهالي العاصمة المقدسة؛ إثر أمطار الخير والبركة، التي هطلت مؤخرًا على مكة المكرمة وضواحيها، كما امتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء العليلة.
ووثّق عدد من الصور ابتهاجَ المواطنين والمقيمين بهذه الأجواء من خلال تنزههم في عدد من حدائق مكة المكرمة مثل: حديقة الحسينية، وحديقة العزيزية، وحديقة الفيحاء، وأكثر من 280 حديقة عامة، هيأتها أمانة العاصمة المقدسة بمساحات مختلفة، منتشرة في مختلف الأحياء، وهي مجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها، وتضم عددًا كبيرًا من ألعاب الأطفال المختلفة.