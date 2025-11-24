بحضور 4 آلاف مشارك من 40 دولة .. المؤتمر العدلي الدولي الثاني يختتم أعماله

بحضور أكثر من 4000 مشارك و50 متحدثًا من أكثر من 40 دولة، اختُتمت اليوم أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي نظمته وزارة العدل في الرياض على مدار يومين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –.
وشهد المؤتمر على مدى يومين نقاشات وجلسات نوعية تناولت مستقبل الجودة القضائية، ودور التشريعات في تعزيزها، وانعكاس ذلك على خدمة المستفيدين، إضافة إلى إبراز التجارب الدولية في تطوير المنظومات العدلية.
وأكد المشاركون أن المؤتمر مثّل منصة عالمية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، وأسهم في تعزيز مسارات التعاون الدولي في المجالات القضائية والقانونية؛ بما ينعكس على رفع جودة الخدمات العدلية وتحسين تجربة المستفيدين.
واختتمت أعمال المؤتمر بالتأكيد على مواصلة العمل في تطوير المبادرات العدلية، واستمرار التعاون الدولي، ودعم الابتكار في الحلول والإجراءات القضائية.
يذكر أن المؤتمر هدف إلى التعريف بتطور المنظومة العدلية والقضائية فــي المملكة، لا سيما على صعيد الجودة القضائية، وأثر ذلك على المخرجات القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وحفظ الحقوق، إضافة إلى اسـتعراض التجـارب الدولية فـي مجال الجودة القضائـية، ومناقشة أفضل الممارسات لتعزيزها.