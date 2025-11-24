بحضور 4 آلاف مشارك من 40 دولة .. المؤتمر العدلي الدولي الثاني يختتم أعماله

بحضور أكثر من 4000 مشارك و50 متحدثًا من أكثر من 40 دولة، اختُتمت اليوم أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي نظمته وزارة العدل في الرياض على مدار يومين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –.