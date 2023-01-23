"المُعتدية على 11 رضيعًا".. ضيَّعت الأمانة بـ"شناعة الجناية" والتغليظُ طلبٌ من "النيابة"

وتنص المادة الثانية من نظام حماية الطفل، على التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له.