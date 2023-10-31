خبيرة تحدد معايير تحديد أسعار المكياج في صالونات التجميل

وأضافت، أنها تباشر عرض الأسعار على العملاء لضمان طمأنة العميلات بشأن الأسعار، مشيرة إلى أن العناية بالمناسبة والثقة في النتيجة النهائية وطريقة استخدام المنتج هي الفيصل في شؤون التجميل، مع مراعاة معيار المهارة لدى خبيرة المكياج.