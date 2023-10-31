خبيرة تحدد معايير تحديد أسعار المكياج في صالونات التجميل

أوضحت خبيرة المكياج أمينة الدوسري، أسباب تفاوت أسعار تقديم خدمة الميك أب ومعايير وضع السعر؛ مشيرة إلى أنها أنها تخضع وفقًا للمناسبة ففي بعض الحالات العروس تتطلب اهتماما عن العميلة التقليدية، باستخدام منتجات تجميل غالية الثمن حيث تزايد وعي الفتيات بتلك المنتجات، لذلك تزيد تكلفة مكياج العروس.
وأضافت «الدوسري»، خلال لقائها ببرنامج «سيدتي» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن أسعار المكياج في صالونات التجميل تخضع للعرض والطلب، وتكلفة المنتج المستخدم، ومهارة المختصة القائمة على التجميل.
وأضافت، أنها تباشر عرض الأسعار على العملاء لضمان طمأنة العميلات بشأن الأسعار، مشيرة إلى أن العناية بالمناسبة والثقة في النتيجة النهائية وطريقة استخدام المنتج هي الفيصل في شؤون التجميل، مع مراعاة معيار المهارة لدى خبيرة المكياج.
وواصلت الدوسري، أن تكلفة تقديم الخدمة والمهارة من أكثر طرق تحديد المقابل لخبيرة المكياج، لذلك أضطر للبحث عن الأدوات الأفضل لعملي، لافتة إلى أن الفرش المستخدمة في التجميل لها عمر افتراضي محدد.