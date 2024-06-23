"نأتي إليك" و"موجودين".. وحدات "الأحوال" المتنقلة تقدم خدماتها في نجران والقصيم

تواصل الوحداتُ المتنقلة للأحوال المدنية تقديمَ خدماتها للرجال والنساء في منطقتَيْ نجران والقصيم ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران في تقديم خدماتها للرجال، اليوم، في محافظة ثار لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها اليوم للنساء في محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام، كما توفر الوحدات للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعدُّ الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.