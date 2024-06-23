"نأتي إليك" و"موجودين".. وحدات "الأحوال" المتنقلة تقدم خدماتها في نجران والقصيم

تواصل الوحداتُ المتنقلة للأحوال المدنية تقديمَ خدماتها للرجال والنساء في منطقتَيْ نجران والقصيم ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.