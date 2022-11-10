أمير الباحة ووزير النقل يبحثان مشروعات النقل بالمنطقة وسُبل تطويرها

استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الخميس، في مكتبه بالوزارة؛ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.
واتفق الجانبان على استكمال ما تبقى من الطرق في المنطقة، والرفع الدوري لأمير الباحة حول سير العمل في مشروع تطوير وتوسعة مطار الملك سعود؛ لضمان انتهائه في وقته المحدد.
وبحث الجانبان خلال اللقاء مشروعات النقل بالمنطقة وسُبل تطويرها، والاحتياجات الفعلية من مشروعات الطرق بالمنطقة ومحافظاتها المختلفة، بالإضافة إلى استعراض مشروع الطريق الدائري ومراحل العمل به، وما يحتاجه من دعم الوزارة.
ونوه أمير الباحة، خلال اللقاء، إلى ما يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، من دعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله، مشيدًا بتجاوب وزير النقل في تحقيق ما تحتاجه المنطقة من مشروعات وخطط وبرامج، وربط المنطقة بشبكة من الطرق الرئيسية؛ لما تمثله من واجهة سياحية تستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار والمصطافين.
وأعرب وزير النقل والخدمات اللوجستية عن شكره لأمير منطقة الباحة، لزيارته وتواصله الدائم وحرصه ومتابعته لمشروعات المنطقة، ودعمه لجميع مشروعات وبرامج الوزارة بالمنطقة.
وقد جرى اتخاذ العديد من التوصيات؛ ومنها: العمل على استكمال ما تبقى من الطرق في المنطقة، والرفع الدوري لأمير منطقة الباحة حول سير العمل في مشروع تطوير وتوسعة مطار الملك سعود؛ لضمان انتهاء المشروع في وقته المحدد، والذي سيكون له أثر إيجابي على المنطقة، بالإضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى التي تهمّ منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة.
يذكر أن أمير الباحة التقى خلال الفترة الماضية بعدد من الوزراء في مكاتبهم؛ حيث ناقش معهم أبرز احتياجات المنطقة في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من قبل ولاة الأمر "حفظهم الله"، ومتابعته لكل ما يخدم الباحة وأهلها.