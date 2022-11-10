أمير الباحة ووزير النقل يبحثان مشروعات النقل بالمنطقة وسُبل تطويرها

وقد جرى اتخاذ العديد من التوصيات؛ ومنها: العمل على استكمال ما تبقى من الطرق في المنطقة، والرفع الدوري لأمير منطقة الباحة حول سير العمل في مشروع تطوير وتوسعة مطار الملك سعود؛ لضمان انتهاء المشروع في وقته المحدد، والذي سيكون له أثر إيجابي على المنطقة، بالإضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى التي تهمّ منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة.