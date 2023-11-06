مقهى سعودي في أشهر مولات واشنطن يصبح مركزًا لتجمّع السعوديين والعرب والسكان المحليين

وأضاف: البداية كانت في 2019 بتجربة تقديم القهوة السعودية وعدد من الأنواع المختصة والحلويات الأخرى، ثم استثمرت فعالية "ساعة القهوة" في إحدى الجامعات الأمريكية التي تجذب الكثير من شرائح المجتمع المحلي بتقديم القهوة مجانًا، وبعد أن وجدت الانطباع الجيد، وخاصة لدى الجاليات العربية التي كانت تحتاج مقهى يقدم القهوة السعودية إلى جانب الأنواع المختلفة من القهوة المختصة تم إنشاء المقهى السعودي الحالي.