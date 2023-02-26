60 ألف طالب وطالبة.. "مدير تعليم القنفذة" يتفقد سير الاختبارات بالمدارس

وفي نفس السياق زار مدير مكتب التعليم بالقوز الدكتور حسين الناشري ثانوية القدس بالقوز، يرافقه مشرف الإدارة المدرسية بالمكتب حسن الفقيه، في جولة لهما على قاعات الاختبارات مع مدير المدرسة محمد سالم القوزي؛ للاطمئنان على سير الاختبارات.. واطلعا خلال الجولة على السجلات والملفات المنظمة للاختبارات؛ منوهين بجهود المدرسة في دعم الرحلة التعليمية ونواتج التعلم للطلاب؛ مُشيدين بالتهيئة من قِبَل مدير المدرسة ومتابعة أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة خلال فترة أداء الاختبارات، ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، متمنين للجميع التوفيق والنجاح.