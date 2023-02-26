60 ألف طالب وطالبة.. "مدير تعليم القنفذة" يتفقد سير الاختبارات بالمدارس

أدى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة بتعليم القنفذة، اليوم الأحد، اختبارهم النهائي للفصل الدراسي الثاني لعام 1444هـ، وسط جاهزية عالية واستعداد مميز من مدارسهم بتوزيع لجان الاختبارات وقاعاتها وتجهيز كونترول الاختبار لإدخال الدرجات ومراجعتها، وفريق عمل دعم نفسي وإرشادي من قسم التوجيه الطلابي (بنين وبنات)، وكذلك الدعم الفني لنظام نور وموقع الاختبارات.
وتفقد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي بعض مدارس العرضية الشمالية؛ للاطمئنان على سير أعمال اللجان والاختبارات، وأشاد بجهود الجميع.
وقال الزاحمي لـ"سبق": تسير الاختبارات هذا الفصل ضمن الخطط المعدة وتوزيع فِرَق العمل الإشرافية، والتي تجاوزت 300 زيارة لمتابعة الانضباط والاختبارات، وكذلك دعم وتعزيز الجوانب الإيجابية في المدارس.
وفي نفس السياق زار مدير مكتب التعليم بالقوز الدكتور حسين الناشري ثانوية القدس بالقوز، يرافقه مشرف الإدارة المدرسية بالمكتب حسن الفقيه، في جولة لهما على قاعات الاختبارات مع مدير المدرسة محمد سالم القوزي؛ للاطمئنان على سير الاختبارات.. واطلعا خلال الجولة على السجلات والملفات المنظمة للاختبارات؛ منوهين بجهود المدرسة في دعم الرحلة التعليمية ونواتج التعلم للطلاب؛ مُشيدين بالتهيئة من قِبَل مدير المدرسة ومتابعة أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة خلال فترة أداء الاختبارات، ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، متمنين للجميع التوفيق والنجاح.