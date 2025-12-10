السعودية تؤكد دعمها لمسار السلام في اليمن وتحذّر من خطوات "الانتقالي" الأحادية

تواصل المملكة العربية السعودية دفعها نحو مسار يُرسّخ الاستقرار في اليمن، ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية، وذلك انطلاقًا من رؤية ثابتة بأن مستقبل اليمن يجب أن يكون قائمًا على الأمن والازدهار، بعيدًا عن دوائر الصراع التي أنهكت الشعب اليمني لسنوات.