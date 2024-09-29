"السجل العقاري" يبدأ تسجيل 239 ألف قطعة عقارية في الرياض والمدينة المنورة والقصيم

أعلن السجلُّ العقاري، اليوم الأحد، بدْءَ استقبال طلبات التسجيل لـ239.348 ألف قطعة عقارية موزّعة على مدن: الرياض، والمدينة المنورة، وبريدة. وأوضح السجلّ أن التسجيل في مدينة الرياض يشمل أحياء "السعادة، والفيحاء، والسلي، والجزيرة، والنور، والعزيزية، والمصانع، والمنصورة، وخنشليلة، والرمال، ومطار الملك خالد الدولي، وسدرة، والبيان، والجنادرية، والنظيم، والندوة، والرماية، والصفا، والفاروق".