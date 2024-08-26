عقب تنبيهات الأمطار في 5 مناطق.. "الدفاع المدني" يتفاعل داعيًا للحيطة والحذر

تفاعل الدفاع المدني مع تنبيهات الأرصاد حول حالة الأمطار لكل من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة خلال اليوم؛ داعيًا للبقاء في مكان آمن، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجمعات المياه، واتباع إرشادات السلامة؛ تفاديًا لأي مكروه لا قدر الله وعدم المجازفة بالحياة.