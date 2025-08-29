بالصور.. العقعق العسيري الطائر الوحيد في العالم الذي لا يعيش إلا في المملكة

يستوطن طائر العقعق العسيري المملكة العربية السعودية، وتحديدًا جبال منطقة عسير، التي تُعد موطنًا فريدًا وبيئة ذات أهمية عالمية للحفاظ على التنوع الأحيائي.
وبحسب كتاب الطيور في السعودية الصادر عام 2021 عن شركة "أرامكو"، فإن العقعق العسيري، واسمه العلمي (Pica asirensis)، هو الطائر الوحيد الذي يستوطن المملكة دون غيرها، ويُعرف بذكائه وقدرته على التعرف على نفسه في المرآة.
ويُطلق عليه محليًا اسم "العقعق" تعبيرًا عن الأصوات المميزة التي يصدرها، فيما يمتاز بريشه الأسود والأبيض، ويبني أعشاشه على هيئة قباب ضخمة على ارتفاع يتراوح بين 3 و8 أمتار فوق أشجار العرعر أو الطلح.
وتشير الدراسات الحديثة إلى أن عدد الأزواج المتبقية من العقعق العسيري لا يتجاوز 100 زوج، أي نحو 200 طائر بالغ فقط، ما جعله يُصنف ضمن قائمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للأنواع المهددة بالانقراض (Endangered).
ويعود ذلك إلى جملة من التهديدات أبرزها التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة، وجفاف الطقس في المنطقة على مدى العقود الماضية، ما حدّ من المساحات الطبيعية اللازمة لاستمراره.