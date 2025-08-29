بالصور.. العقعق العسيري الطائر الوحيد في العالم الذي لا يعيش إلا في المملكة

وبحسب كتاب الطيور في السعودية الصادر عام 2021 عن شركة "أرامكو"، فإن العقعق العسيري، واسمه العلمي (Pica asirensis)، هو الطائر الوحيد الذي يستوطن المملكة دون غيرها، ويُعرف بذكائه وقدرته على التعرف على نفسه في المرآة.