خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لـ4951 حاجًّا وحاجة

وبيّن أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام ضم 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 1000 من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، و1000 من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين في عاصفة الحزم، و1000 من أسر الشهداء والمصابين من القوات اليمنية؛ فضلًا عن استضافة 280 حاجًّا من سوريا، و130 من المنظمة العربية الألسكو، و150 عالمًا من علماء اليمن.