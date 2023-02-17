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ماذا قال طفل سوري بعد تفاعُل المستشار تركي آل الشيخ مع طلبه بلقاء رونالدو؟
عبَّر عن حبه لنادي النصر ولنجمه البرتغالي
عبر مقطع فيديو متداوَل، قدَّم طفل سوري شكره لرئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ؛ وذلك بعد تفاعله مع مقطعه الذي عبَّر فيه عن حبه لنادي النصر، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وعبَّر الطفل السوري من خلال فيديو عن إعجابه بنادي النصر، وحلمه بمشاهدة كريستيانو رونالدو. وتفاعَلَ المستشار تركي آل الشيخ معه عبر تغريدة، قال فيها: "يا ولدي أبشر، وأهلاً وسهلاً بك أنت ووالدتك معك. يا أهل الخير مَن يوصلني به؟".