ماذا قال طفل سوري بعد تفاعُل المستشار تركي آل الشيخ مع طلبه بلقاء رونالدو؟

عبر مقطع فيديو متداوَل، قدَّم طفل سوري شكره لرئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ؛ وذلك بعد تفاعله مع مقطعه الذي عبَّر فيه عن حبه لنادي النصر، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.