الأرصاد تحذِّر: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة على الجزأَين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب. وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر على الجزأَين الشمالي والأوسط، ويصل إلى أكثر من مترين باتجاه مضيق باب المندب. والموج في البحر الأحمر خفيف إلى متوسط ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حالة الرياح السطحية في الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ ساعة، وتتحول ليلاً من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ ساعة، ويكون ارتفاع الموج في الخليج العربي من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر خفيف إلى متوسط الموج.