المركز الوطني للنخيل والتمور يعزز حضور التمور السعودية عالميًا في أحد أكبر معارض المواد الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية

يشارك المركز الوطني للنخيل والتمور في معرض "Summer Fancy Food" الذي سيقام خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر يونيو 2023 في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد من أكبر المعارض للمواد الغذائية في أمريكا؛ بهدف تعزيز التواجد السعودي لقطاع التمور، وإطلاع العالم على ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تطور كبير ونمو متسارع في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة.
كما تهدف المشاركة في المعرض لرفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها من خلال بناء شراكات نوعية تسهم في دخول أسواق جديدة وتعزيز التواجد الحالي.
الجدير بالذكر أنه يشارك المركز الوطني للنخيل والتمور وعبر 7 شركات وهي: (جمارا، سيافا، يالا، نخيل العالية، زادنا، تمور الرياض، مزارع اللهيبي) في معرض "Summer Fancy Food" الذي يستهدف أكثر من 7000 زائر لعرض ما يقارب 180 ألف منتج بين 2670 عارضًا، يقدمون منتجاتهم وتقنياتهم وإنجازاتهم من 55 دولة حول العالم.