لجمع خبرات الشركتين في تكنولوجيا المعلومات.. توقيع مذكرة تفاهم بين "سيرف" و"آي دي تي 360"

وقعت شركة سيرف وشركة آي دي تي 360 مذكرة تعاون إستراتيجية لتجمع خبرات كل من الشركتين في مجالات تكنولوجيا المعلومات ومنصة SAP، ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من نقاط القوة المشتركة وتقديم حلول مبتكرة للعملاء في المشهد التكنولوجي سريع التطور اليوم.