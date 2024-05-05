لجمع خبرات الشركتين في تكنولوجيا المعلومات.. توقيع مذكرة تفاهم بين "سيرف" و"آي دي تي 360"
وقعت شركة سيرف وشركة آي دي تي 360 مذكرة تعاون إستراتيجية لتجمع خبرات كل من الشركتين في مجالات تكنولوجيا المعلومات ومنصة SAP، ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من نقاط القوة المشتركة وتقديم حلول مبتكرة للعملاء في المشهد التكنولوجي سريع التطور اليوم.
وتعد شركة Serv by T2 إحدى الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وشركة IDT360 شركة متخصصة في مجال توفير حلول SAP وتقديم خدمات تطبيقاتها من خلال كفاءات خبيرة في هذا المجال.
وستجمع Serv وIDT360 نقاط قوتهما لتقديم حلول تقنية شاملة تعالج التحديات المعقدة التي تواجهها الجهات المستخدمة لمنصات SAP، وذلك من خلال دمج القدرات المشتركة لدى Serv مع الخبرات لدى IDT360، وتهدف إلى تقديم قيمة معززة للعملاء عبر الصناعات، وتمكينهم من تحسين عملياتهم وتبسيط العمل ودفع النمو في قطاع التحول الرقمي.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس شركة سيرف ماجد جانودي وكذلك رئيس شركة IDT360 المهندس ياسر الجغيمان عن الاهتمام المشترك والدافع لتقديم أجود الخدمات.