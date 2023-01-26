"الدعيلج": انضمام المملكة لـ"مراقبة السلامة الجوية" يعزز مكانتها في صناعة الطيران المدني الدولي

وقال الدعيلج: "يأتي القرار انطلاقاً من الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الحكيمة لمنظومة القطاع، كونه المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الوطني، وتأثيره الكبير في تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على ما يعول عليه من مساهمة رئيسة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً كدولة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي.