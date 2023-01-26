"الدعيلج": انضمام المملكة لـ"مراقبة السلامة الجوية" يعزز مكانتها في صناعة الطيران المدني الدولي

رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيف المملكة مقرها الرئيس.
وقال الدعيلج: "يأتي القرار انطلاقاً من الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الحكيمة لمنظومة القطاع، كونه المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الوطني، وتأثيره الكبير في تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على ما يعول عليه من مساهمة رئيسة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً كدولة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي.
وأضاف: "مثل هذه الإنجازات النوعية تعزز مكانة المملكة على خارطة صناعة الطيران العالمية، كما أنه مع وجود وتفعيل مكتب إقليمي لاتحاد النقل الجوي الدولي "IATA"، ومكتب إقليمي لمجلس المطارات العالمي لآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط "ACI"، ومقر البرنامج التعاوني لأمن الطيران؛ ستصبح الرياض مركز اتخاذ القرار في صناعة الطيران لإقليم الشرق الأوسط.
وأشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن القرار سيُعزز من مكانة المملكة المتمثل بالموقع الاستراتيجي المتميز كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تتوافق مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030.