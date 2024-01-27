بمشاركة نخبة مسؤولين ومختصين.. أمير الشرقية يرعى المنتدى التجاري 2024 "مستقبل الأعمال"

وأشار إلى أن المنتدى سيسلط الضوء على عدة محاور؛ منها: اتجاهات سلوك العملاء وأثرها على مستقبل الأعمال، وأهمية استراتيجيات المنافسة والاستدامة في نجاح رائد الأعمال، وكفاءة التشغيل لنجاح المشاريع، ودور الابتكار والإبداع في نمو المنشآت وتوسعها، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني، وتطوير أسس الاستثمار في المشاريع الوطنية، وتعظيم مبدأ الاستدامة في الأعمال التجارية، إضافة إلى توعية وتثقيف رواد الأعمال؛ داعيًا رجال وسيدات الأعمال إلى المشاركة في المنتدى والاستفادة من التجارب الناجحة والأطروحات العلمية والفنية التي سيقدّمها المشاركون في المنتدى.