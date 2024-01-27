بمشاركة نخبة مسؤولين ومختصين.. أمير الشرقية يرعى المنتدى التجاري 2024 "مستقبل الأعمال"

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في الـ19 من شهر فبراير المقبل، المنتدى التجاري 2024 "مستقبل الأعمال" الذي تُنَظمه "غرفة الشرقية"، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين؛ وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء، أن هذا المنتدى سيعكس التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني، انطلاقًا من الدعم اللامحدود من القيادة، من خلال أوراق العمل التي تستعرض الآليات المناسبة لتحقيق التطوير والابتكار والإبداع وأساليب تقليل التكاليف ورفع الكفاءة المالية، وتتناول التوجهات الوطنية لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أن المنتدى سيسلط الضوء على عدة محاور؛ منها: اتجاهات سلوك العملاء وأثرها على مستقبل الأعمال، وأهمية استراتيجيات المنافسة والاستدامة في نجاح رائد الأعمال، وكفاءة التشغيل لنجاح المشاريع، ودور الابتكار والإبداع في نمو المنشآت وتوسعها، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني، وتطوير أسس الاستثمار في المشاريع الوطنية، وتعظيم مبدأ الاستدامة في الأعمال التجارية، إضافة إلى توعية وتثقيف رواد الأعمال؛ داعيًا رجال وسيدات الأعمال إلى المشاركة في المنتدى والاستفادة من التجارب الناجحة والأطروحات العلمية والفنية التي سيقدّمها المشاركون في المنتدى.